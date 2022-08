Na Quinta de Lemos, produtor de vinho da região vinhateira do Dão, já se iniciaram os preparativos para as vindimas. Os primeiros dias de setembro trazem consigo este ritual que encerra em si as tradições da família Lemos e o convívio com quem visita a quinta nesta época, naquela que é a região demarcada de vinhos não licorosos do país.

Para celebrar a fase das vindimas, a Quinta de Lemos volta a receber visitantes e entusiastas que queiram participar na apanha da uva e viver toda a experiência das vindimas.

Mas não é só nas vinhas que se desfruta deste ritual. O programa da Quinta de Lemos é complementado com uma visita guiada e uma prova de vinhos acompanhada por petiscos, tal como a pisa do lagar, sujeita a disponibilidade.

“A experiência das vindimas na Quinta de Lemos conjuga a tradição da apanha da uva e a pisa do lagar com o encanto da tranquilidade das paisagens do Dão, numa harmonia perfeita entre o contacto com a terra e o saber da nossa equipa, focada na criação de vinhos exclusivos, feitos a partir de castas autóctones da região”, realça Hugo Chaves, enólogo da Quinta de Lemos.

A experiência das vindimas na Quinta de Lemos está disponível durante o mês de setembro, de 2º a 6ª feira, em dois horários por dia: das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30. As reservas devem ser feitas com 48 horas de antecedência, para um grupo mínimo de duas pessoas e máximo de seis.

O programa tem um custo de 100€/adulto e 50€/crianças (dos 13-18 anos), sendo que crianças até aos 12 anos não pagam.

Esta é também uma oportunidade para conhecer o trabalho do produtor na valorização das castas e dos vinhos da região, assim como a oferta gastronómica do restaurante Mesa de Lemos, com uma estrela Michelin.

Restaurante Mesa de Lemos

Quinta de Lemos

Passos de Silgueiros, Viseu Contactos: tel. 961 158 503; e-mail reservas@mesadelemos.com

A cozinha está a cargo do chef Diogo Rocha e aqui privilegia-se a gastronomia de sazonalidade e sustentabilidade, com respeito pela origem do produto, num projeto de matriz regional que reflete a cultura da marca. À mesa, o pairing é feito com os vinhos e o azeite Quinta de Lemos, com a assinatura do enólogo Hugo Chaves.

A título de curiosidade, o restaurante figura na shortlist dos prémios internacionais do site de arquitetura ArchDaily, desenhado pelo arquiteto Carvalho Araújo, numa harmonia com a paisagem granítica, com decoração a cargo de Nini Andrade Silva.