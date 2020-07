Com julho a avançar no calendário, o Sicario não quer deixar em mãos alheias a oportunidade de viver o verão ao sabor da tequila ou do mezcal. A casa de sabores mexicanos apresenta um desconto, com “dois cocktails por um”, numa “Happy Hour” que dura das 19h00 às 21h00.

Entre as criações do restaurante instalado em Matosinhos, destacam-se a “Guerita”, com Tequila Silver e Reposado, sumo de lima, manga e ananás, malagueta e clara de ovo; a “Mezcalita”, uma mistura de mezcal fumado e tequila com cointreau, sumo de lima, raiz de gengibre e uma borda de sal preto dos Himalaias; e o “Passion Fruit Margarita”, uma reviravolta no clássico com tequila Reposado, sumo de lima, triple-sec e maracujá. Cocktails que orçam os 6,5 euros.

Às 22h30 a festa sobe de tom. Os tradicionais mariachis, que servem de banda sonora ao espaço, dão lugar a ritmos mais animados. “O momento será assinalado com a oferta de um shot de tequila sunrise”, informa a equipa do Sicario.

Sicario Taqueria Mexicana Rua Roberto Ivens, nº 340, Matosinhos Horário: Quarta a sexta, das 19h30 às 23h00. Sábado, das 13h00 às 15h00 e das 19h30 às 23h00. Domingo, das 12h30 às 18h00. Contactos: tel. 227 668 382; e-mail reservations@sicario.pt.

Ainda ao serão o palco ficará entregue ao espetáculo de um ilusionista.