O anúncio da reabertura do Sports Bar chega com a informação de que aquele espaço, “de alma irlandesa e coração lisboeta”, se adaptou aos novos tempos da COVID-19. De resto, o sports bar mantém a sua feição, com a transmissão de jogos nacionais e internacionais e uma ementa onde preponderam as cervejas artesanais os petiscos, snacks e refeições ligeiras.

O Irish&Co conta com dois andares e uma ampla esplanada, em frente ao Jardim das Tágides, ideal para quem prefere celebrar as vitórias do seu clube ao ar livre.

Irish&Co Rua da Pimenta, 57 a 61, Parque das Nações, Lisboa Contactos: Tel. 218 940 558; E-mail irish.expo@grupocpa.pt

Uma reabertura que traz novos horários de funcionamento: todos os dias das 12h00 às 23h00 e com a cozinha aberta entre as 12h00 e as 15h30, e as 19h00h e as 23h00.