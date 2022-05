Em maio, Festival do Vinho do Douro Superior regressa com agenda recheada

O Festival do Vinho do Douro Superior que tem a abertura oficial agendada para o dia 27 de maio, contará com a presença de mais de 80 expositores que farão mostra e venda de vinhos, entre outros produtos regionais.

Na agenda do evento que se realiza na Expocôa – Centro de Exposições de Vila Nova de Foz Côa, destaque para as provas comentadas: “Grandes tintos do Douro Superior” (dia 27), pelo jornalista Fernando Melo, “Grandes Brancos do Douro Superior” (dia 28), pela crítica de vinhos Valéria Zeferino e “Vinho do Porto” (dia 29), pelo especialista Luís Antunes, estarão em destaque, para além de uma prova de azeites da região.

Ainda no âmbito do Festival do Vinho do Douro Superior, salienta-se o “Concurso de Vinhos do Douro Superior”, onde um júri diversificado composto por jornalistas, blogueres especializados, profissionais da restauração, garrafeiras, e distribuição avaliam cerca de centena e meia de vinhos, entre brancos, tintos e vinhos do Porto.

C.M.Vila Nova de Foz Côa

“Este é um concurso muito especial em que habitualmente os produtores enviam os seus topos de gama para a competição, reunindo-se aqui os melhores vinhos do Douro Superior, que raramente são apresentados em concursos”, afirma João Geirinhas, diretor de negócio da revista “Grandes Escolhas” organizadora do evento a par com o município local.

Da programação faz também parte um colóquio, a realizar na manhã de sábado, dia 28, que este ano traz para tema de debate uma discussão premente para os produtores da região: “As alterações climáticas e os desafios vitícolas do Douro Superior”.

Dinamizada pela ADVID (Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense), conta com intervenções de Luís de Matos, com uma comunicação intitulada “Medidas de Adaptação da Viticultura Duriense às Alterações Climáticas”, e de Leonor Pereira “Sistemas de suporte à decisão: Ferramentas de adaptação do Douro Superior às alterações climáticas.

O espetáculo musical também faz parte da agenda com concertos ao vivo, de “HMR” e “Sons do Minho”, que irão animar os visitantes do festival.