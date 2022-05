Preservando a criatividade que tem sido regra nas edições anteriores, também a XIII Quinzena Gastronómica do Polvo apresenta iguarias diversas: Bruschetta de polvo, Carpaccio de polvo com molho de manga, Tempura de polvo com miso e lima, Polvo à Bulhão Pato com aguardente DOC Lourinhã, Hot dog de polvo, Biscoito de polvo com laranja e compota de frutos vermelhos e Torta de laranja do Oeste com fios de ovos de polvo, compõem algumas das opções mais arrojadas.

Não faltarão também as referências mais clássicas e as típicas confeções da gastronomia portuguesa – desde o Arroz de polvo ao Polvo à Lagareiro, passando pelo Polvo à Galega e pela Salada de polvo.

Está também programado, por parte de alguns restaurantes aderentes, um calendário de atividades e animação. Entre música ao vivo, provas de vinho e espumante, e descontos em alojamento.

“Temos um grande orgulho naquilo que é da nossa região, e as Quinzenas Gastronómicas do Polvo têm procurado refletir e celebrar esse sentimento. Este ano, voltamos a convidar pessoas de todo o país a provarem os pratos que os restaurantes aderentes apresentam, com a garantia de que há sabores para todos os gostos. Nesta Quinzena queremos evidenciar, ainda mais, o espírito criativo da gastronomia da nossa região que é, sem dúvida, um aspeto determinante da iniciativa”, afirma João Serra, vereador com o pelouro do Turismo da Câmara Municipal da Lourinhã, acrescentando que “além da descoberta gastronómica, esta iniciativa representa uma oportunidade para descobrir a nossa região, as nossas praias, os nossos museus e, claro, a hospitalidade dos nossos habitantes”.

Este ano, a edição conta com a participação dos seguintes restaurantes: 100 Pratus – Food and Drinks (Praia da Areia Branca), Adega do Careca (Atalaia), Areal Beach Bar by Chakall (Praia Areal Sul), Barracão do Petisco (Marquiteira), Braga (Vimeiro), Café Cervejaria Avenida (Lourinhã), Carlos dos Leitões (Nadrupe), Castelo (Lourinhã), Chico Neto (Praia de Porto Dinheiro), Dom Lourenço (Praia da Areia Branca), Foz Restaurante (Praia da Areia Branca), Mar do Norte (Praia de Porto Dinheiro), Novo Parque (Parque Natural Fonte de Lima), O Chafariz (Lourinhã), O Moleiro (Casal da Murta), O Pão Saloio (Toledo), O Passarinho (Moita dos Ferreiros), O Viveiro (Praia de Porto Dinheiro), O Zambujo (Zambujeira do Mar), Páteo Ibérico (Lourinhã), Pizza & Companhia (Praia de Porto Dinheiro), Vestigium (Reguengo Pequeno), Vista Mar by Noiva do Mar (Atalaia), SandWish Beer (Lourinhã) e Solmar & Terrace (Praia da Areia Branca).