Com o mês de maio chegam as Maltinés da Nortada - uma junção de matiné com cerveja artesanal, feita com 100% malte. Assim, o coração da cidade do Porto vai passar a ter mais um motivo para tardes bem passadas, tanto no interior do Brewpub como ao ar livre.

Estas novas festas de final de dia têm entrada livre e vão contar com street food, uma zona lounge especialmente preparada, muita música, surpresas e claro, cerveja artesanal com preços que vão desde 1,50 a 3,00 euros

Todos os meses, para além dos vários estilos da Nortada, em garrafa e à pressão, vão-se juntar outras três marcas de cerveja convidadas.

Para reduzir a utilização de plástico, o consumo de cervejas é feito mediante a compra de copos ecológicos, com um custo de 0,50 euros, ressarcidos no final da festa com a devolução do copo.

A Fábrica da Nortada localiza-se no número 210 da Rua Sá de Bandeira, um local de degustação e descontração onde todos podem aprender mais sobre a cervejaria artesanal, acompanhando de perto todas as etapas do processo de produção.