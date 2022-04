Andanças do Vinho e do Petisco é uma iniciativa que convida a um percurso pela cidade de Évora, com a visita a quatro restaurantes e prova de vinhos da região, harmonizados com petiscos tipicamente alentejanos.

Este roteiro está disponível até ao dia 26 de maio (sempre das 18h00 às 20h30), permitindo que cada pessoa possa visitar livremente os estabelecimentos na hora "do petisco" e provar o casamento de vinho e do acepipe.

“O evento pretende renovar uma tradição de enorme dimensão cultural do Alentejo: o convívio ao final do dia de trabalho, com o vinho e o petisco como protagonistas. Nos restaurantes aderentes sugere-se a degustação do petisco selecionado pelo chef, na companhia de um vinho alentejano que harmonize na perfeição”, sublinha a organização da iniciativa.

Todas as degustações são acompanhadas pelos responsáveis pelas cartas dos restaurantes e, também, pelos produtores dos vinhos em prova.

O restaurante Fialho (Tv. das Mascarenhas, nº 16, Évora) condiz o seu petisco com vinho da Herdade do Sobroso; o restaurante A Choupana (R. dos Mercadores, nº 20, Évora) associa-se aos néctares da Adega de Borba; já o restaurante Origens (R. de Burgos, nº 10, Évora) dá a provar vinho produzido pela Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito; e, por fim, o restaurante Piparoza (Alcarcova de Baixo, nº 19, Évora) conta com os vinhos da Herdade do Paço do Conde para acompanhar os sabores alentejanos.

A terceira edição está prevista para 26 de maio com mais quatro restaurantes da cidade e degustação de quatro vinhos do Alentejo. O Andanças do Vinho e do Petisco surge na sequência do Coisas de Vinho e do Tabernas do Alentejo, tertúlia que iniciou em 2016, apoiada pelo distribuidor de vinhos do Alentejo, Dourado Distribuição.