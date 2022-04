O concurso anual promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), em ano de retoma dos eventos presenciais, escolheu Viana do Castelo pelo seu papel fundacional na história do Vinho Verde já no século XVI.

A edição 2022 “destacou a crescente aposta no potencial de guarda dos vinhos da Região, com um aumento de 9% nas inscrições em relação aos anos anteriores na categoria ‘Colheita igual ou inferior a 2019’, assim como o ressurgimento da categoria ‘Vinho Verde Avesso’, pelo aumento do número de amostras a concurso. No caso das categorias ‘Vinho Verde Branco’ e ‘Colheita < 2019’, a presente edição atribuiu dois prémios 'Ouro' ex aequo”, informa a organização do evento.

A novidade desta edição foi a atribuição do “Prémio Enoturismo”, sublinhando o desenvolvimento da oferta turística da Região, mantendo-se o destaque para “A Melhor Vinha”, uma distinção integrada no concurso com o objectivo de apoiar e promover a viticultura de excelência, premiando a sustentabilidade ambiental, social e económica das explorações.

O “Prémio Excelência” foi atribuído a Manuel Pinheiro, que este ano termina o mandato como Presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, após 22 anos de trabalho reconhecidos pela Região como motor de evolução e promoção da marca.

“Grande Medalha de Ouro”

Encostas de Melgaço Alvarinho 2020

“Categoria Ouro”

Vinho Verde Branco: Quinta de Gomariz Grande Escolha 2021;

Vinho Verde Branco: Pecado Capital Escolha 2021;

Vinho Verde Rosado: Abcdarium Escolha 2021;

Vinho Verde Tinto: Quinta da Samoça Vinhão 2021;

Colheita < 2019: Quinta de Linhares Reserva Avesso 2018;

Colheita < 2019: Marquês de Lara Reserva Avesso 2017;

Vinho Verde Alvarinho: Encostas de Melgaço Alvarinho 2020;

Vinho Verde Loureiro: Quinta dos Encados Loureiro 2021;

Vinho Verde Avesso: Casa de Vilacetinho Superior Avesso 2020;

Vinho Verde de Casta: Quinta da Levada Azal 2021;

Espumante de Vinho Verde: Messala Bruto Alvarinho 2019;

Vinho Regional Minho:. Nórtico Alvarelhão Rosado 2021;

Aguardente de Vinho Verde:. Dona Paterna Aguardente Vínica XO Alvarinho;

“Categoria Prata”

Vinho Verde Branco: Zulmira Superior 2021;

Vinho Verde Rosado: Vale dos Santos Padeiro 2021;

Vinho Verde Rosado: Adega de Ponte da Barca Rosado 2021;

Vinho Verde Tinto: Quinta São Gião Colheita Seleccionada Vinhão 2021;

Colheita < 2019: Via Latina Grande Reserva 2018;

Vinho Verde Alvarinho: Deu-la-Deu Reserva Alvarinho 2020;

Vinho Verde Loureiro: Pequenos Rebentos Escolha Loureiro 2021;

Vinho Verde Avesso: Quinta de Linhares Avesso 2021;

Vinho Verde de Casta: Casal de Ventozela Arinto 2021;

Espumante de Vinho Verde Branco: D. Sancho I Seco Branco 2021;

Vinho Regional Minho: Quinta D’Amares Alvarinho 2021;

Aguardente de Vinho Verde: Alvarinha Aguardente Vínica Velha Alvarinho;

“Prémio Enoturismo”

Solar das Bouças. Amares

“Prémio A Melhor Vinha”

Ouro: Monverde Wine Experience Hotel, Quinta da Lixa;

Prata: Quinta de Cabração, Aveleda;

Bronze: Quinta de Lourosa

Em prova cega estiveram 218 amostras, entre as quais o júri destacou 13 vinhos na categoria "Ouro" e 12 na categoria "Prata", com 131 referências a qualificar-se na categoria "Honra".

Os premiados foram agrupados em 11 grandes categorias: Vinhos Verdes Brancos, Rosados, Tintos, de Casta, Colheita Igual ou inferior a 2019, Vinhos Verdes Alvarinho, Vinhos Verdes Avesso, Vinhos Verdes Loureiro, Espumantes de Vinho Verde, Aguardentes de Vinho Verde e Vinho Regional Minho. Os prémios "Ouro" e "Prata" foram atribuídos ao primeiro e segundo classificados em cada categoria e os prémios "Honra" aos restantes concorrentes com pontuação igual ou superior a 80 pontos.