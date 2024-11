O azeite faz parte da cultura do nosso país e apesar de quase nenhum português conseguir cozinhar ou acompanhar a refeição sem ele, a realidade é que muitos ainda desconhecem as variedades de azeitona, as categorias de azeite ou as Denominações de Origem Protegida de azeite em Portugal. A Festa do Azeite, na Praça, em Lisboa, “tem por objetivo promover a literacia no universo do azeite e promover a riqueza e a diversidade dos azeites portugueses”, informa a organização.

Com a curadoria do jornalista Edgardo Pacheco, o evento conta com a presença de vários produtores nacionais de norte a sul do país e de cinco chefs convidados –Bertílio Gomes, Leopoldo Calhau, Udi Barkan, Teresa Colaço e Gonçalo Ribeiro, chef executivo da Praça - que vão confecionar cinco pratos com cinco variedades de azeite, disponíveis para o público a partir de 8€. Também nas sobremesas o azeite é produto-estrela, com Rui Pascoalinho, da geladaria Pascoalini, a utilizá-lo como base nos gelados artesanais que vai dar a provar aos participantes.

As provas técnicas (12h00) – destinadas a grupos de 15 pessoas com um valor de 15€ por participante (inscrições aqui) – serão orientadas por Edgardo Pacheco e Ana Carrilho e são uma oportunidade para que os interessados possam conhecer os aromas e sabores dos azeites em função das variedades tradicionais portuguesas, à mistura com um azeite com defeito comum.

O evento conta com uma talk (15h00), de acesso livre, na qual Edgardo Pacheco, o convidado Carlos Coelho - presidente da Ivity Brand Corp - e alguns produtores, irão discutir sobre a “Educação e cultura de marca no azeite - 10 passos em frente”. O objetivo será perceber que estratégias deve o setor promover para que o azeite deixe o lugar de uma commodity para se transformar num produto de excelência à mesa, como é caso de um vinho ou de uma especiaria.

Sendo este um evento para toda a família, também a Magnolia Method, uma organização sem fins lucrativos de apoio a jovens e crianças, terá preparado o workshop “Arvorezinha de Azeitonas” (13h00-16h00) que inclui atividades manuais para promover a criatividade, enquanto ensina sobre a natureza e a cultura das azeitonas e do azeite. Para animar a festa, o DJ Fabz irá atuar entre as 19h00 e as 23h00.