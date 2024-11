Segundo Patricia Conde, CEO da Nuts Branding, agência responsável pela conceção, organização e comunicação do projeto, "o Mulheres com Tomates é um evento que procura dar visibilidade às mulheres da gastronomia. Nesta 5.ª edição do projeto com o tema ‘As Mulheres e o Pão’, queremos realçar como o pão, um símbolo de vida e base da nossa alimentação, se interliga com a atividade das mulheres, não só como padeiras, mas também como investigadoras, moleiras, sociólogas. É uma oportunidade de refletir sobre o futuro da produção alimentar e de valorizar cada etapa desse processo."

Em 2024, a iniciativa decorre a 29 de novembro na Fábrica de Pão, no Beato Innovation District (14h30 às 20h00) e agenda diferentes atividades, entre elas, a oportunidade de conhecer mais sobre a história do pão, com a visita guiada por Deolinda Folgado à antiga fábrica de moagem. Aprender sobre os processos de fermentação natural dá mote ao workshop conduzido por Maria Urmal. Somam-se uma prova de azeites com a óleologa Ana Carrilho e a oportunidade de barrar torradas com a sempre deliciosa manteiga.

No decorrer desta festa terá lugar uma mesa-redonda com a presença de várias oradoras, entre elas Elisabete Ferreira (Padaria Gimonde) distinguida como a “Melhor Padeira do Mundo 2024” pela UIBC; Helena Resende (Moagem Carlos Valente), moleira e empresária; Teresa Vivas, autora do projeto Pão da Madeira; Patrícia Miguel (Padaria Brutalista e Projeto Bruta), arquiteta e investigadora.

No dizer dos promotores da iniciativa Mulheres com Tomates, esta “visa valorizar e promover o papel das mulheres em áreas tradicionais e inovadoras, desde a agricultura até a indústria alimentar, criando espaços para diálogos enriquecedores e troca de conhecimentos”.

As inscrições no evento podem fazer-se aqui.