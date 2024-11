É já este fim de semana que acontece a primeira edição do festival "Sabor a Porto Corvo" que quer mostrar que este é um destino visitável todo o ano. "Queremos reforçar a ideia de que os pontos de interesse desta região não se esgotam no verão e que há, ao longo de todo o ano, muitas razões para vir e desfrutar do muito que tem para oferecer", explica José Manuel Santos, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo, que é responsável pelo projeto em conjunto com a Câmara Municipal de Sines, da Junta de Freguesia de Porto Covo e da Associação Porto Covo Todo o Ano.

Pensado para três dias muito bem vividos, o programa do novo evento promete não deixar ninguém de fora ao apostar em diferentes propostas e atividades para desfrutar do melhor que a vila, situada em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, tem para oferecer.

"Porto Covo já é reconhecido como um destino de excelência durante o verão. Agora, é preciso que se saiba o muito que tem para oferecer ao longo de todo o ano na oferta gastronómica, na cultura, na natureza", comenta Filipa Faria, Vereadora da Câmara Municipal de Sines, em comunicado.

O evento conta com experiências gastronómicas como o "Jantar a quatro mãos no Restaurante Lamelas", da chef Ana Moura, que acontece logo no primeiro dia, dia 29 de novembro. O jantar que vai acontecer no âmbito da iniciativa Duetos de Outono, vai receber a chef Michele Marques, da Mercearia Gadanha, para um menu muito especial, preparado em conjunto com Ana Moura, ficando os vinhos a cargo da Niepoort.

No sábado, existirão experiências gastronómicas em dois restaurantes: Slow Sea, Praia Hotel & Spa e Alma Nómada. No primeiro, a experiência terá lugar ao almoço e, no segundo, ao jantar. Neste dia, realizar-se-á ainda a palestra "As Algas na Cozinha — Sustentabilidade e Versatilidade" de Joana Duarte, bióloga marinha e chef de cozinha à frente do projeto "Rota das Algas", no Auditório Junta de Freguesia de Porto Covo, às 15h00.

Abranda Wine Bar Abranda Wine Bar créditos: Divulgação

Alojamentos turísticos de portas abertas e várias provas gastronómicas

Entre as 15h e as 18h de sábado, 30 de novembro, os visitantes podem descobrir a hospitalidade de Porto Corvo. Durante este período, serão vários os alojamentos — de hotéis a guesthouses — a abrirem as suas portas ao público.

Neste dia, quem quiser pode fazer uma prova de vinhos no Abranda Wine Bar ou de vinho estagiado no mar de Sines — promete ser uma experiência única. Os fãs dos sabores do mar podem juntar-se à prova de ostras e espumante na Marisqueira "O Pescador".

Existe ainda a possibilidade de ter uma experiência equestre na Herdade do Pessegueiro. A herdade aceita marcações para um passeio, que vai permitir aos visitantes explorar a paisagem alentejana a cavalo.

Alojamento Casão Alojamento Casão créditos: Divulgação

Um convite para descobrir a beleza e autenticidade de Porto Corvo

"Porto Covo, uma porta de entrada no Parque Natural do Sudoeste Alentejano, tem vindo a consolidar a sua oferta turística e gastronómica ao longo de todo o ano. 'Sabor a Porto Covo' é um convite para vir conhecer a sua beleza e autenticidade, e tudo o mais que tem para oferecer", afirma António Moura, Presidente da Associação Porto Covo Todo o Ano.

Para quem estiver interessado em descobrir o que pode saborear ao longo do ano em Porto Corvo, pode experimentar o Restaurante Miramar que, para além da vista mar, oferece pratos tradicionais como a Feijoada de Búzios e as Migas de Camarão com camarão frito.

A Pizzeria Bella Vita: na rua pedonal, conta com um prato exclusivo que é um must try: o Linguine negro com camarões, tamboril e mexilhões, um tributo aos sabores do mar.

Depois ainda existe o Sorriso, que é o povo ponto de encontro para um bom pequeno-almoço ou para take-away. Na marisqueira O Pescador, também localizada na rua pedonal, há que provar a “Mariscada Porto Covo”, além de outros pratos emblemáticos como o risoto de camarão.

O Mute, junto ao farol, oferece um brunch especial ao fim de semana, com possibilidade de admirar o pôr do Sol no rooftop. Por ocasião do evento será proposto um prato especial preparado pela chef Regina.

"Mariscada Porto Covo" créditos: Divulgação

Exposições e atividades ao longo do fim de semana

São várias as propostas que vão animar o próximo fim de semana em Porto Corvo. Conte com a "Exposição de Arte" no Centro de Artes e com uma aula de surf na Escola de Surf Costa Azul.

Para descobrir o artesanato local, passe pela Loja do Castro. Também existirão passeios de carro e a cavalo no Monte da Bemposta (exige inscrição) e insufláveis no Jardim de Porto Covo.

Agora, atenção ao spoiler: durante os jantares de sábado, o , o Grupo Coral Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes irá percorrer os restaurantes participantes para cantar uma ou duas modas em

cada um, acrescentando ao evento um toque da rica herança cultural local.

Consulte o programa completo aqui