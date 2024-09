O ator Shia LaBeouf foi filmado em uma altercação com um grupo de pessoas junto a um bar em Edimburgo, na Escócia.

"Vamos lá, estou mesmo aqui", gritou o ator, de 38 anos, enquanto desafiava o grupo em causa para uma luta, escreve o Daily Mail. O desacato aconteceu à porta do bar OX184, no fim de semana passado.

Shia LaBeouf está na Escócia a acompanhar a sua mulher, a atriz Mia Goth, que se encontra no país para as gravações do filme 'Frankenstein'. O casal tem sido visto a passear por Edimburgo e Glasgow, nestes dias.

O Daily Mail tem imagens do momento:

