No âmbito dos 40 Anos do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém vai decorrer o evento “Santarém Petiscos & Vinhos do Tejo”. O roteiro com uma vintena de restaurantes aderentes, convida a saborear pratos para “picar” harmonizados com vinhos, pelo preço de 5 euros.

Caracóis, tábua mista de enchidos e queijos, camarão com molho de tomate, moelas guisadas, torricado de sapateira, Picadinho de novilho bravo, ovos com farinheira, estão entre os muitos petiscos à prova nas jornadas gastronómicas que decorrem de 10 a 25 de julho.

Simultaneamente, decorre um passatempo que tem como objetivo a atribuição de um prémio aos primeiros dez participantes que visitem dez dos restaurantes aderentes à iniciativa e degustem o petisco e o vinho dos mesmos. O passatempo estará disponível nos restaurantes aderentes um mapa/roteiro que o participante deverá solicitar de forma a preencher com os carimbos dos espaços.

A iniciativa é uma organização conjunta da Câmara Municipal e da Viver Santarém.