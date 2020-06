A partir da quarta-feira, 10 de junho, a Churchill’s vai abrir no seu espaço de jardim o novo 1982 Bar (data do primeiro vinho do Porto vintage Churchill’s declarado) com piqueniques e cocktails com vista para o rio Douro. Um jardim que se situa no entorno dos edifícios das caves de vinho do Porto em Gaia.

A oferta do 1982 Bar começa por caixas de piquenique (caixas, porque são mesmo entregues nas tradicionais caixas de vinho do Porto da Churchill’s) preparadas para quatro pessoas e desenvolvidas pela Churchill’s em parceria com produtores artesanais locais e nacionais, como os queijos da Marinhas e da Quinta da Rigueira, o pão de massa lêveda e as trufas energéticas do Berry, as compotas da Meia Dúzia ou os frutos secos da Nuts Original.

O espaço para os piqueniques no jardim está marcado com mesas e guarda-sóis, distanciados.