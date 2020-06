A Fortaleza do Guincho prepara a abertura de um novo espaço outdoor e indoor, "Spot by Fortaleza do Guincho", onde será possível degustar snacks e petiscos acompanhados de um cocktail ou de um copo de vinho. “Será uma cozinha mais simples, sem regras, que nos vai permite puxar pela criatividade”, resume o jovem chefe de cozinha Gil Fernandes. Isto, enquanto não é possível degustar a cozinha do restaurante que ostenta uma estrela Michelin e cuja reabertura está prevista para meados de julho. O restaurante funcionará todos os dias da semana, embora com serviço somente ao jantar.

Em breve, a partir de julho, o hotel pretende ainda iniciar um serviço de take away de padaria e pastelaria, com bolos, scones ou pão, entre outras opções disponíveis.

Em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais, o hotel boutique de cinco estrelas está já a aceitar reservas para o mês de julho. A unidade ostenta o selo “Clean & Safe”, do Turismo de Portugal.

As reservas devem ser feitas com antecedência para o email reservations@guinchotel.pt ou para o telefone 214 870 491.