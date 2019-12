Aos produtos do mar, de onde se destacam o linguado, a raia, o petinga, o robalo e a dourada, o festival aposta também em produtos da Ria, onde a enguia, em caldeirada, frita ou de escabeche, se junta às ostras, aos mexilhões e às ameijoas, confecionadas de acordo com a especialidade de cada restaurante.

Para além dos produtos tradicionais, a iniciativa “Aveiro, Sabores com Tradição” abre também portas à inovação, revisitando ou inovando em propostas gastronómicas com produtos que começaram a ser explorados na região, fruto do surgimento de novos nichos de mercado e de novas tendências gastronómicas, como por exemplo a Flor do Sal, a salicórnia, as ostras, as algas e as conservas.

As sobremesas têm também assinatura do legado gastronómico doce da cidade, com os Ovos Moles, o Arroz Doce, a Aletria, os Bilharacos, as Castanhas de ovos, o Leite Creme, o Pão de Ló, as cavacas e o Bolo de Santa Joana, entre outros.

As reservas para o “Aveiro, Sabores com Tradição” podem ser efetuadas diretamente junto dos 29 restaurantes aderentes.

A iniciativa é organizada pelo município aveirense.