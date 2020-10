Edição especial de Halloween das bolachas Oreo à venda em Portugal tem teias de aranha. A dos EUA tem abóboras

Em todo o mundo, são muitas as marcas, das mais diferentes áreas, que gostam de desenvolver edições especiais dos seus produtos para surpreender os consumidores. A Oreo, que acaba de lançar em Portugal uma nova versão de edição limitada das suas populares bolachas, não é exceção. Nas da edição especial de Halloween de 2020, o tradicional recheio de baunilha branco foi substituído por um cor de laranja com o mesmo sabor, à semelhança do que também sucedeu noutros mercados internacionais.

Em Portugal, as duas bolachas de cacau crocantes que milhões de pessoas em todo o mundo gostam de separar para poder lamber o creme, surgem com relevos de teias de aranha, um dos símbolos iconográficos do Dia das Bruxas. Na versão que está a ser comercializada nos EUA, essa imagem foi substituída pela das abóboras assustadoras tradicionais, como pode ver de seguida. A distribuição nacional é assegurada pela empresa Mondelez Portugal. O preço de venda recomendado de cada pacote é de 1,29 €.