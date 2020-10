Folhado de abóbora com molho branco e frutos secos picantes e carré de borrego com ervas e legumes mini são apenas duas das propostas que integram o menu especial que o Viva Porto, o restaurante do NEYA Porto Hotel, localizado em plena zona ribeirinha, a escassos metros da Alfândega do Porto, desenvolveu especialmente para o período de Halloween. Disponível de 30 de outubro a 1 de novembro, custa 30 € por pessoa e promete surpreender os habitantes locais e os turistas que estiverem de visita à cidade.

"Além dos pratos principais, o menu é composto por entradas e por um imperdível crocante de leite-creme com gelado de canela. Esta proposta contempla ainda uma panóplia de bebidas que prometem enriquecer a experiência gastronómica", informa o hotel, que abriu portas nos primeiros dias de agosto, em comunicado de imprensa. O Viva Porto, o restaurante da segunda unidade hoteleira que o grupo empresarial nacional NEYA Hotels abriu, ocupa um edifício que foi fábrica de moedas e depósito de pólvora.