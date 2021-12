A contagem decrescente para o natal já começou e a Starbucks at Home anuncia o regresso de Toffee Nut Latte e Holiday Blend às grandes superfícies, em edição limitada. Os sabores já são conhecidos das coffee shops e agora voltam a poder ser degustados em casa.

O Holiday Blend apresenta-se numa bebida criada pelos especialistas da marca a pensar na combinação dos sabores que mais lembram o Natal: uma combinação de grãos vibrantes da América Latina com grãos suaves e terrosos da Indonésia, torrados para extrair todo o seu sabor.

Doce, mas equilibrado, com um toque de ácer, Holiday Blend existe em dois formatos: em cápsulas para máquinas Nespresso ou em café torrado moído – este último, fabricado no Porto.

Já o Toffee Nut Latte junta um café de alta qualidade e leite cremoso ao sabor amanteigado de toffee, com um toque delicioso de nozes caramelizadas – para replicarmos em casa a experiência da icónica bebida quente natalícia das coffee shops Starbucks. Esta opção está disponível em cápsulas para máquinas Nescafé Dolce Gusto.

Sendo a sustentabilidade um pilar importante para as marcas Nestlé – a companhia tem como compromisso atingir a neutralidade carbónica das suas operações em 2050 - a Starbucks at Home relembra que as opções em cápsula destes cafés, tanto as cápsulas de Nescafé Dolce Gusto como as de Nespresso, podem ser devidamente recicladas nos seus próprios programas de reciclagem.

As de Nescafé Dolce Gusto, quando entregues nos pontos de reciclagem da marca ou no momento da entrega de uma encomenda online, o plástico das cápsulas é separado das borras de café – o primeiro é reciclado e posteriormente integrado no fabrico de mobiliário urbano e o segundo transformado em composto agrícola.

No caso de Nespresso, sendo as cápsulas de alumínio, existe também uma separação, neste caso entre o alumínio e as borras de café. O alumínio é utilizado para construção de outros materiais e o café transformado também em composto agrícola.

Estas cápsulas, por sua vez, podem ser entregues para reciclagem nas lojas Nespresso ou no momento de entrega de uma encomenda online.