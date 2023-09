Na mesma data em que se celebra o Dia do Vinho do Porto, a 10 de setembro, o evento promovido pela Graham’s e pelo restaurante Belos Aires apresenta um almoço composto por dez momentos gastronómicos, e confecionado por diferentes chefs convidados, que chegam de várias partes do mundo e que se irão juntar a Mauricio António Ghiglione – chef do restaurante Belos Aires. À semelhança da primeira edição, a experiência “Manos Argentinas” conta com 50 lugares disponíveis.

Os pratos apresentados – que serão de origem portuguesa e preparados no fogo – têm como inspiração e tema “Terra e Mar”, ficando a experiência ainda mais completa com as harmonizações de várias referências vínicas do portefólio da família Symington.

A atividade inicia-se no Vinum at Graham’s, em Vila Nova de Gaia, de onde parte, às 10h30, o transfer que levará os convidados até à Quinta dos Malvedos. Após a degustação dos pratos e dos vinhos, o regresso, também assegurado pela Symington, está agendado para as 18h30.

A participação na experiência “Manos Argentinas” tem o valor de 150 euros por pessoa (com transfer incluído) e pode ser reservada através do site do evento ou através de contacto telefónico 965 699 225.