A edição limitada dos já conhecidos mini bolos de gelado da Santini conta com os emblemáticos sorbet de framboesa e gelado de baunilha, e com um toque final - a cobertura de raspas de chocolate branco -, que acentua o sabor destes gelados.

Os mini bolos estarão disponíveis individualmente (3,5 euros) e em pack de dois (6,5 euros). Pode fazer já a sua encomenda através do email encomendas@santini.pt, e levantá-los nas lojas Santini a partir de quinta-feira, dia 28 de abril.

Marta Botton, administradora da Santini, sublinha que esta é “uma marca de emoções, de memórias, construídas através de sabores e dos momentos com quem os partilhamos. Acompanhamos as datas comemorativas, ao longo do ano, com edições especiais que trazem novidade e inovação, assim como a oportunidade de provar produtos da marca em novos formatos ou com diferentes sabores”.