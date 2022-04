Na Brunch Box preparada para esta data, o restaurante funcional Therapist reuniu tudo o que precisa para oferecer um brunch de fazer crescer água na boca: palitos de cenoura, hummus de paprika, mozzarella de ervas, pão, iogurte de soja, Granola Beet, morangos, mini panquecas, "nutella" saudável, Blend Beauty, e Sumo Power.

A caixa de brunch para o Dia da Mãe estará disponível na loja online do Therapist (25 euros).

Brunch Box créditos: Therapist

Também disponível na loja online do Therapist, para entregas na zona de Lisboa, o Naked Cake personalizado com a mensagem "Love you mom" é o doce perfeito para oferecer às mães neste dia especial.

É um bolo vegan de laranja, com recheio de doce de frutos vermelhos e creme de pasteleiro, com uma cobertura de chantilly de côco e frutos vermelhos, sem glúten e sem açúcares refinados, feito apenas com ingredientes naturais.

Naked Cake créditos: Therapist

O preço do Naked Cake para o Dia da Mãe é de €8.