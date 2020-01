As palestras acontecem nos dois dias do evento e são ministradas por profissionais de diferentes nacionalidades e áreas de atuação. Entre os mais de 22 confirmados estão o arqueólogo e antropólogo americano Bill Schindler, que irá falar sobre Cozinha Evolucional. O palestrante, que viaja o mundo a documentar formas tradicionais de alimentos, inspira-se nos registos arqueológicos profundos, ricos registos etnográficos, e na culinária moderna, para criar soluções alimentares que sejam relevantes, significativas e acessíveis para os cidadãos.

Sobre Economia Circular, Luisa Santiago, da Ellen McArthur Foundation no Brasil, aborda as vantagens do modelo que aplica o ganho económico à lógica da sustentabilidade, conferindo valor naquilo que viria a ser apenas lixo.

Mestre em práticas de desenvolvimento sustentável e doutorada em gestão ambiental, a oradora explica que o conceito da Economia Circular ainda é um processo inicial, mas que tem vindo a ganhar cada vez mais importância.

Já o chefe de cozinha japonês Yoshihiro Narisawa vai ao evento para abordar a filosofia Satoyama, base da sua cozinha e cultura japonesa, que coexiste com a natureza em terras, mares, rios e montanhas. Na sua intervenção, o chef traz um pouco da sua trajetória, que tem despertado não apenas a valorização de culturas, produtos e tradição ressignificados para os dias de hoje, mas também a consciência ambiental. Vencedor do primeiro prémio "Sustainable Restaurant Award", pela Restaurant Magazine, um dos seus pratos mais icónicos é a Sopa de Terra (Soil Soup), que expressa a importância do meio ambiente através do que comemos.

Para falar sobre o Nova, novo sistema de classificação, que leva em conta o processamento industrial dos alimentos, o evento conta com a presença do professor Carlos Monteiro, da Universidade de São Paulo (USP), que leciona nutrição e saúde pública, e apresentará detalhes do novo sistema.

O estudo divide a pirâmide alimentar em três grupos: não processados ou minimamente processados; processados utilizados como ingredientes de preparações culinárias ou pela indústria de alimentos; e produtos alimentícios ultra processados. O uso da nova pirâmide alimentar é ilustrado com referências de alimentos e embalagens de produtos ultra processados de acordo com dados recolhidos por pesquisas de orçamentos familiares, numa amostra probabilística de 48.470 domicílios brasileiros.

O Fruto - diálogos do alimento também destaca assuntos como reciclagem, embalagens, sustentabilidade e desafios e soluções para o futuro.