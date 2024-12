Depois da Tarte de cozido com arroz do mesmo (15 € por pessoa) do passado domingo, dia 8 de dezembro, o Provincia vai servir já no próxima, dia 15, Bacalhau assado na grelha com magusto ribatejano (24 € por pessoa, mínimo duas pessoas).

Na semana seguinte, 22 de dezembro, a equipa do restaurante vai preparar Borrego assado lentamente no forno com batatas e cenouras assadas (24 € por pessoa, mínimo duas pessoas) e em vésperas de Ano Novo, a 29 de dezembro, há Arroz de pato no forno com enchidos (15 € por pessoa).

No primeiro domingo de 2025, 5 de janeiro, é a vez de apresentarem um Arroz de cabidela (15 € por pessoa).

De borrego assado no forno a tarte de cozido: Provincia aposta nos sabores de conforto para os almoços de domingo Restaurante Provincia créditos: Divulgação

Esta ideia de recuperar os pratos da cozinha tradicional e servi-los ao estilo do Provincia, com elegância e cuidado, estender-se-á aos restantes meses de inverno, com a possibilidade de entrarem outras especialidades na mesma linha de conforto.

Além da boa cozinha de forno, de tacho e grelha destes pratos especiais, aos domingos, também estarão disponíveis os restantes pratos do menu, com algumas novidades deste outono. Para acompanhar, há um menu de cocktails exclusivos do Provincia ou recomendações da carta de vinhos, com a curadoria do sommelier Pedro Henrique Ramos.

Provincia Avenida da República, nº 48B, Lisboa Contactos: tel. 210 999 604 Aberto todos os dias das 12h00 às 23h30 (sextas e sábados encerra à 00h30)

O restaurante Provincia encontra-se numa esquina luminosa da Avenida da República desde finais de 2020 com uma carta que respeita a sazonalidade dos ingredientes, sem nunca descurar a ideia de conforto e a presença do sabor em cada prato.

Para cumprir este propósito, o restaurante trabalha de perto com alguns fornecedores de renome, como os Frangos do Além, de onde chega o frango para a cabidela, a Aparroz – Agrupamento de Produtores de Arroz do Vale do Sado ou a SEL – Salsicharia Estremocense, de onde chegam os vários enchidos.