Durante este tempo de quarentena, muitas famílias passaram mais tempo na cozinha e tiveram de pôr a sua imaginação à prova para cozinhar todos os dias, ao almoço e jantar.

Para facilitar um pouco e se a imaginação já se está a esgotar, que tal juntar os miúdos lá de casa e seguirem estes tutoriais da Disney com receitas inspirados nos filmes Pixar mais famosos?

Do Ratatouille a gastronomia asiática, há opções para todos os gostos no canal de YouTube “Cooking With Pixar".

Até o Forky do Toy Story 4 vai dar uma ajuda para fazer uma pizza deliciosa. E não pode faltar uma receita de bolo de anos para os pequenos futuros aniversariantes lá de casa.