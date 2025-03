Como forma de prestar tributo à capacidade que cada mulher tem de se reinventar e de abraçar o seu potencial, a Labello inspirou-se nos contos de fadas e criou a linha Princesas Disney.

Esta coleção de edição limitada é composta por vários batons que foram criados de acordo com as personalidades e valores de quatro princesas do universo Disney que, graças às suas histórias inspiradoras, inspirem mulheres de carne e osso a abraçar a sua invidualidade.

"Vaiana, representa a liberdade e coragem; a Bela, a inteligência e a empatia; a Rapunzel, crescimento e autodescoberta; e a Branca de Neve, representa a resistência e a força", refere a marca em comunicado sobre este lançamento que chegou este mês às lojas.

O objetivo é que este gesto de autocuidado, que faz parte da rotina de tantas portuguesas, também seja um ato de empoderamento feminino e encarado como uma celebração da força, beleza e singularidade de cada mulher.

Com uma textura cremosa e vegan, cada batom foi formulado com ingredientes naturais e óleos nutritivos que vão ajudar a manter os seus lábios hidratados e protegidos durante todo o dia ao mesmo.

Se é fã de opções frutadas, cada um deles tem um aroma muito próprio, como é o caso do morango, cupcake de baunilha, sorbet de melancia e maçã, e um acabamento que, em alguns caso, inclui um ligeiro toque de cor. A melhor parte? É que podem ser usados por miúdos e graúdos.

A coleção de edição limitada Princesas Disney da Labello (PVP: 3,99€)já está à venda em hiper e supermercados.