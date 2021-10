Em “Cada alimento no seu tempo”, livro de receitas que promove o consumo de ingredientes frescos e locais, organiza as sugestões de acordo com as quatro estações do ano, contendo frutas e legumes tradicionais da época, quando estão no pico das suas propriedades e quando mais beneficiam a saúde.

Desenvolvidas em colaboração com a equipa de nutrição do Pingo Doce, as 150 receitas publicadas pretendem ensinar os consumidores a incorporá-los, de forma simples, no seu dia a dia.

Dispondo de informação nutricional, “as receitas disponibilizadas permitem uma escolha informada até para quem procura uma alimentação diferente: seja por necessidade ou por opção, estando classificadas segundo os alergénios glúten e leite, existindo também sugestões vegetarianas ou vegan”, adianta o Pingo Doce.

"O livro pode ser obtido gratuitamente através da coleção de 12 selos (por cada 25 euros é atribuído um selo), numa campanha que vigorará entre 13 de outubro e 29 de novembro", informa o Pingo Doce.

“Atualmente, contamos já com mais de 900 receitas originais que seguem o padrão alimentar mediterrânico”, afirma Maria João Coelho, Diretora de Marketing do Pingo Doce.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) considera que o consumo de fruta e legumes da época e de produção local constitui um modelo alimentar justo, ecológico e eficiente e um dos caminhos para a sustentabilidade do planeta. Para destacar a importância destes alimentos, a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas designou o ano de 2021 como o Ano Internacional das Frutas e Legumes.