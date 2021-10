Da teoria à prática no novo workshop de alimentação macrobiótica

A macrobiótica trata-se de uma filosofia/estilo de vida que tem como objetivo ajudar a desenvolver o potencial humano, respeitando as leis da natureza do ponto de vista biológico (através da alimentação), ecológico (respeito pelo meio ambiente), social e espiritual (respeitando o próximo). O estilo de vida macrobiótico assenta sobre a teoria “yin” e “yang” com o intuito de poder estabelecer harmonia na vida através do equilíbrio entre estes dois polos.

Neste sentido, o workshop de alimentação macrobiótica apresentado pela Auchan “tem como objetivos ajudar a planear refeições nutricionalmente equilibradas de acordo com a os princípios da alimentação macrobiótica e confecionar refeições com ingredientes naturais e sem produtos de origem animal, saborosas e saudáveis e que se adaptem ao dia a dia”, adianta a marca.

créditos: Academia Auchan

O evento decorre na Academia Auchan, dentro do hipermercado de Alfragide, entre as 11h00 e as 13h00, e será dividido em três partes: teórica, prática e degustação.

A participação tem um custo de 30 euros e inclui almoço e disponibilização das receitas confecionadas.

A Academia Auchan é um espaço dedicado à criação de experiências gastronómicas, situado no interior do hipermercado de Alfragide, com o objetivo de dar a conhecer novas receitas e produtos e ainda possibilitar a participação nesta experiência através de workshops. Trata-se de um espaço fechado, com visibilidade para a loja, que conta com nove áreas de trabalho, equipadas com placas de indução, fornos, cinco micro-ondas, quatro frigoríficos, robôs de cozinha e ainda dois LCD para apresentações.