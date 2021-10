“O Pão Massa Mãe Trigo do Alentejo Continente, que os clientes podem adquirir para receberem a respetiva oferta, é um pão tradicional, de aspeto rústico e produzido com trigo alentejano. Foi o primeiro produto lançado sob a marca “Cereais do Alentejo’”, informa o Continente.

No arranque da campanha, a 11 de outubro, com a compra do já referido pão, os clientes recebem o Pão de Centeio de Rio Maior 500 g. Já a 12 de outubro, a oferta recairá sobre o Pão de Frutos Vermelhos e Avelã para, no dia seguinte, estar em destaque o Pão com Chouriço Alentejano.

À Broa de Milho Doce oferecida a 14 de outubro, segue-se, a 15, o Pão de Centeio de Trás-os-Montes. No último dia da campanha, a 16 de outubro, os clientes podem receber o Pão de Centeio e Sementes Massa Mãe.

Esta oferta encontra-se disponível online e em todas as lojas Continente, exceto as dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.