“Serão quatro dias intensos de experiências gastronómicas tradicionais imperdíveis”, anuncia a organização da iniciativa Borrego Serra da Estrela DOP, a Cooperativa de Produtores de Queijo Serra da Estrela (Estrelacoop).

Os restaurantes participantes no certame terão a oportunidade de incluir nas suas ementas “Borrego Serra da Estrela DOP, uma carne exclusiva da Região da Serra da Estrela, tenra e muito saborosa”, informa a organização, acrescentando ser “uma carne proveniente de borregos filhos de ovelhas de raças Bordaleira ou Churra Mondegueira, as únicas raças de ovinos com as quais é possível produzir o Queijo Serra da Estrela DOP”.

Os borregos da raça Bordaleira podem ser encontrados nos pastos das colinas e vales da Serra da Estrela e estão na origem de hábitos culinários ancestrais naquela região, que vão desde a produção do Queijo da Serra da Estrela DOP aos típicos pratos como o Borrego à Canastra, o Ensopado de Borrego, entre outros.

O evento envolve as várias organizações da região onde o borrego DOP é produzido, em particular os restaurantes, os hotéis, as câmaras municipais, as juntas de freguesia e os postos de turismo. “A uns caberá a sua divulgação e dinamização, a outros caberá incluir, na sua oferta gastronómica, a confeção tradicional ou reinvenção de um prato com a carne de borrego DOP”, adianta a Estrelacoop

Nesta primeira edição da Borrego Serra da Estrela DOP participam restaurantes dos municípios de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e Seia, bem como algumas freguesias dos concelhos de Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu, que garantem nos seus menus, pelo menos, um prato confecionado com base na carne em destaque.