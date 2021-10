Com vista a promover a interculturalidade existente no seu território, a Junta de Freguesia de Arroios, em Lisboa, programou para os próximos meses workshops ministrados por refugiadas das guerras da Síria, do Iraque e do Afeganistão. Os cozinheiros darão a conhecer a todos os participantes ementas inspiradas nos pratos tradicionais de cada um dos países.

Após a aula de cozinha, todos os participantes serão convidados a participar num jantar que incluirá os pratos preparados no decorrer do workshop, do principal à sobremesa e bebida.

“As receitas destes workshops irão ser entregues à cozinheira e intérprete, tendo como objetivo final dar apoio a todas as refugiadas sírias, iraquianas e afegãs que estiveram envolvidas no projeto”, informa a Junta de Freguesia de Arroios.

As formações, a 14 de outubro, 4 de novembro e 2 de dezembro, decorrerão das 18h30 às 21h00 com o custo de 25 euros por participação. As ações que terão lugar na cantina da Escola Secundária de Camões, situada na praça José Fontana, carecem de inscrição prévia através do e-mail geral@jfarroios.pt.

Os workshops de cozinha do mundo inserem-se na programação cultural do Núcleo do Médio Oriente e Ásia Ocidental da Biblioteca de São Lázaro.