Com o principal objetivo de promover e sensibilizar para o Dia Mundial da Bengala Branca, que se assinala no dia 15 de outubro, esta iniciativa conta com um Blind Dinner (jantar sensorial, porque vendado), em parceria com o restaurante Paladares do RioSul Shopping.

Trata-se de uma experiência única onde um técnico da Associação irá acompanhar e explicar todos os cuidados a ter durante toda a experiência vivida.

Paulo Ruivo e Silva, Diretor do RioSul Shopping, reforça que “esta é uma iniciativa que integra a política de Responsabilidade Social do nosso Centro. Desta forma pretendemos apoiar na construção de uma sociedade mais inclusiva que depende do envolvimento de todos nós. Queremos proporcionar uma experiência única que irá levar todos os vencedores a colocarem-se na pele de um cidadão com deficiência visual e, ao mesmo tempo, perceberem que com a perda de um dos sentidos todos os outros ganham relevância”.

A inscrição para este jantar, que irá decorrer no dia 15 de outubro pelas 20h00, é realizada através da App do RioSul Shopping e a seleção dos vencedores irá ser definida pela ordem de inscrição dos participantes. No dia e hora do evento os clientes terão que colocar uma venda nos olhos e desfrutar desta experiência única.

O Dia Mundial da Bengala Branca tem o objetivo de reconhecer a independência das pessoas com deficiência visual e a sua plena participação na sociedade. Este símbolo representa independência, autonomia e confiança de um cidadão com deficiência visual, sendo que a data foi instituída pela Federação Internacional de Cegos, em 1970.