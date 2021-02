Comunicar não é um mero ato de enviar informações. É a partilha de uma ideia, um processo de troca e entendimento de informação, geralmente com a intenção de persuadir ou influenciar. Assim, a comunicação é considerada eficaz quando a mensagem passada é entendida corretamente, ou seja, tem o mesmo significado para quem a emitiu e para quem a recebeu.

Que estratégia seguir na era em que todos têm uma opinião e a conseguem difundir, sem esforço, para qualquer parte do mundo?

As respostas a esta, entre outras questões, vão envolver quatro intervenientes do mundo da gastronomia em mais uma conversa aberta a todos os interessados, inserida na iniciativa “Sommeliers Storytellers”, a 15 de fevereiro (21h00), no Facebook, entre outros canais digitais.

“Comunicação de restaurantes e sommeliers” é o tema escolhido pelos anfitriões, os sommeliers André Figuinha e Rodolfo Tristão, que desta feita convidam Joana Pratas (consultora em comunicação) e Adriana Fournier (diretora de eventos e logística da Chefs Agency),

Momento para debater as atitudes dos consumidores perante uma marca, um produto ou um serviço e a forma como as redes sociais moldam esses comportamentos.

Storytellers, uma iniciativa TintoCão “pretende criar um movimento de sommeliers e enófilos em que o vinho e arte de saber apreciar, beber vinho, mas beber bons vinhos e aquilo que nos dá mais prazer, é comum”, lemos na apresentação do projeto.

Um dos objetivos desta nova edição do Storytellers é a conquista dos amantes do vinho, revelando temas interessantes com ligação à cultura, música, gastronomia e lifestyle.