Cliente já pode levar caixas de casa para as compras de charcutaria e take away nas lojas Continente

“Traga vazia, leve cheia. Reutilize a sua embalagem” é o mote da iniciativa que arrancou o ano passado em modo piloto no Continente Modelo de Vila do Conde, Continente Vasco da Gama e Continente Gaiashopping e está agora disponível em todas as lojas. “A marca antecipa assim o estabelecido no Decreto-Lei n.º 102-D/2020: a partir de 1 de janeiro de 2022, todos os estabelecimentos comerciais vão ser obrigados a aceitar os recipientes trazidos de casa pelos clientes (e também a cobrar taxa pelas embalagens descartáveis de take away)”, lemos em comunicado.

“Se todos aderirem, a poupança poderá chegar às 210 toneladas de plástico anuais – o equivalente ao peso de 50 elefantes”, estima a marca.

Embalagens reutilizáveis na loja Continente do Vasco da Gama, em Lisboa. créditos: Continente

Por questões de uniformização, controlo e higiene, as caixas do cliente têm de estar limpas e secas, livres de odores, sem resíduos de utilizações anteriores e com tampa funcional. A marca explica ainda que “não são aceites caixas de vidro, uma vez que a potencial quebra ou danificação da embalagem traz riscos acrescidos à segurança alimentar. Os colaboradores das seções de charcutaria e take away pesam o produto dentro da caixa (subtraindo o peso da mesma) e a etiqueta com o respetivo código de barras é colada num cartão criado para o efeito, semelhante ao utilizado na pesagem de fruta e legumes (papel 100% reciclado)”.

Os clientes podem ainda adquirir uma das três caixas herméticas disponíveis à venda na loja junto das secções de charcutaria e de take away, evitando assim o uso desnecessário de plástico que é habitualmente descartado (e muitas vezes não reciclado) assim que o cliente chega a casa. Estas têm capacidade para 0,5, 1 ou 1,85 litros, e preços entre 1,50 euros (a mais pequena) e 2,50 euros (a caixa maior). Para o cliente que já armazena estes produtos em caixas herméticas, a iniciativa permite saltar a etapa de transferir os alimentos entre embalagens quando chega a casa.