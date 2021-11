No fim de semana de 4 e 5 de dezembro, o The Yeatman torna-se anfitrião da 10ª edição do Christmas Wine Experience, reunindo mais de cem produtores nacionais de vinho, que apresentam as suas sugestões para o Natal e Passagem de Ano.

Esta será uma edição especial em que gastronomia e vinhos brilham lado a lado. A começar pelas novidades – este ano a experiência gastronómica é alargada com a presença de alguns dos petiscos mais renomados da cidade, como os Cachorrinhos da Batalha, da tradicional casa Gazela, e as Sandes de Leitão do Agostinho Vidal, preparados ao momento, entre outras propostas do chefe de cozinha Ricardo Costa para confortar o palato. E claro, as iguarias típicas da quadra, como o buffet de queijos e enchidos e a vasta seleção de sobremesas, chocolates, bombons e trufas, da autoria da equipa de pastelaria de hotel.

Mas, como é tradição, no Christmas Wine Experience, as estrelas são os vinhos e este ano haverá mais de 200 em prova, apresentados na primeira pessoa pelos produtores e enólogos, numa seleção pensada em parceria com a Diretora de Vinhos Elisabete Fernandes, para acompanhar os pratos típicos da época ou oferecer como presente. Para isso, será possível comprar diretamente, com um preço especial durante os dias do evento.

Entre a seleção festiva, estão alguns dos ícones nacionais como Chryseia 2019, Niepoort Batuta 2018, Antónia Adelaide Ferreira 2016, Quinta da Gaivosa Vinha do Lordelo 2016 e Scala Coeli 2017. Sendo esta a época por excelência do vinho do Porto e licorosos, também estes estão em evidência no evento, onde será possível provar e comprar vinhos como Porto Messias Limited Edition 1952, Graham's Colheita 1994, Ramos Pinto Porto Vintage 1982, Blandy's Verdelho 1976 e Barbeito Verdelho Frasqueira 1995, entre outros.

No domingo, dia 5 de dezembro, decorrerá uma masterclass exclusiva em formato showcooking comentado, liderada por Ricardo Costa e pela Diretora de Vinhos do The Yeatman, Elisabete Fernandes, na sala do Restaurante Gastronómico - consagrado com duas estrelas Michelin. Ao longo de duas horas, será possível testemunhar a elaboração de quatro pratos, o processo de harmonização entre vinhos e comida (com uma atenção especial na escolha dos ingredientes), assim como conhecer os principais truques e segredos dos protagonistas. E claro, desfrutar ainda da experiência enogastronómica, que estará limitada a 20 pessoas.

Os visitantes poderão ainda explorar a premiada garrafeira do The Yeatman, que estará aberta a todos os participantes, visitar o Bazar de Natal onde estarão expostas várias sugestões de presentes de Natal, assim como desfrutar da tradicional animação e música lounge, com a presença de um DJ.

O evento terá lugar entre as 15h00 e as 20h00 nos dois dias, com a exceção que na segunda data, domingo, a masterclass opcional começa às 12h30, decorrendo até às 14h30. A participação na masterclass-almoço implica a compra do bilhete para o dia inteiro, num pacote que tem o custo de 140,00 euros.

Os bilhetes diários têm o custo de 80,00 euros, e para quem quiser usufruir nos dois dias, o preço é de 140,00 ou 200,00 euros, com masterclass incluída. Os bilhetes já se encontram à venda no site de eventos do The Yeatman, sendo que se os bilhetes de domingo, dia 5, forem adquiridos até 30 de novembro, tem o preço especial de 70,00 euros (diário) e 130,00 euros (masterclass incluída).