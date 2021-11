Com workshops de ilustração com Catarina Sobral, uma festa de pijama numa ação de solidariedade que desperta o espírito de comunidade do Bairro de Alvalade e ainda visitas do Pai Natal, de 20 de novembro a 23 de dezembro a magia do Natal poderá ser vivida na loja da Maria do Mar, com diversas atividades que enaltecem a importância dos momentos passados em família e de ajudar ao próximo.

Entre as muitas atividades que vão decorrer, será organizada uma festa de pijama especial, uma proposta irreverente com acompanhamento de uma equipa multidisciplinar, numa ação de solidariedade que vai envolver toda a comunidade do Bairro de Alvalade.

Assim, com a chegada das crianças prevista para as 19h00, estas serão encaminhadas para a “Oficina dos Duendes”, um atelier de artes plásticas onde poderão fazer um presente para a sua família e ainda ajudar quem mais precisa, fazendo um cartão para oferecer em cada presente que mais tarde irão embrulhar, para doar a uma instituição escolhida pela Maria do Mar.

créditos: Maria do Mar

Depois de toda a ajuda dada ao Pai Natal, é tempo de desfrutar de um jantar especialmente preparado pelo Chikinho e de descansar com todo o conforto nas tendas tipi da Warehouse by Maria do Mar.

Este será o período ideal para serem preparadas as cartas para o Pai Natal, uma vez que, e como não poderia deixar de ser, nesta época natalícia, a loja familiar do bairro de Alvalade irá receber a visita mais aguardada do ano, que promete contar histórias e ouvir todos os desejos das crianças.

Adicionalmente, a marca de slowliving para toda a família convida ainda as crianças e seus familiares a participarem num workshop de ilustração com Catarina Sobral apelidado de “Oficina Impossível”.

Este será um espaço onde, através da partilha de histórias e de um jogo “impossível”, as crianças irão dar asas à sua imaginação e criatividade, ilustrando uma história com lápis de cera e papel de cenário.

Workshops de trabalhos manuais

Ainda nesta quadra natalícia, entre 27 de novembro e 19 de dezembro, os sábados na loja da Maria do Mar serão sinónimo de workshops de trabalhos manuais com Sofia Cotrim. Com dois horários disponíveis – entre as 10h30 e as 13h e entre as 15h30 e as 17h30 – e quatro temáticas diferentes, estas atividades irão proporcionar momentos únicos em família, explorando a criatividade.

Com o intuito de esclarecer e ajudar os pais a superar dificuldades em temas como anorexia, dislexia, terapia da fala, lidar com birras, o sono, educar sem tecnologia, entre outros, a marca irá organizar – duas segundas-feiras por mês – workshops com diversas convidadas, como Vera Ribeiro da Cunha (psicóloga), BE A BA da pediatria e a Dra. Lara (psicóloga Santa Maria), numa troca de experiências e conhecimento.

Workshops de Natal Maria do Mar 20 novembro, 10h-13h – Workshop “Oficina Impossível” com Catarina Sobral

27 novembro 10h-13h – Workshop “Agulha Mágica” com Sofia Cotrim

27 novembro 15h30-17h30 – Workshop “Natal DIY Recicle” com Sofia Cotrim

2 dezembro – Uma História com o Pai Natal

3 dezembro – Uma História com o Pai Natal

4 dezembro 10h-13h – Workshop “Coroa de Natal” com Sofia Cotrim

4 dezembro 15h30-17h30 – Workshop “Agulha Mágica” com Sofia Cotrim

11 dezembro – Uma História com o Pai Natal

11 dezembro 10h-13h – Workshop “Cartonagem” com Sofia Cotrim

11 dezembro 15h30-17h30 – Workshop “Natal DIY Recicle” com Sofia Cotrim

17 dezembro – Uma História com o Pai Natal

18 dezembro 10h-13h – Workshop “Natal DIY Recicle” com Sofia Cotrim

18 dezembro 15h30-17h30 – Workshop “Natal DIY Recicle” com Sofia Cotrim

18/19 dezembro 19h00- – “Oficina dos Duendes” – Uma noite inteira passada na loja da Maria do Mar

23 dezembro – Uma História com o Pai Natal

Para 2022, a Warehouse continuará a ser palco de workshops, propondo-se a dispor de 3 horários por mês. Um de Arts & Crafts, num contexto de artes plásticas, um outro de “Cookingtellers” que se focará em aulas de culinária e outro chamado de “Mil e uma ideias de estimular o desenvolvimento do seu filho dos 0 aos 5 anos” onde, com ajuda de especialistas, serão desenvolvidas atividades que ajudem os pais a estimular os filhos não só através de estímulos sensoriais, mas também de linguagem, lógica e matemática com a ajuda de brinquedos e jogos que trabalhem estas competências.

Espírito solidário

Ainda num espírito solidário, Maria do Mar tem-se disponibilizado para receber bens de empresas e famílias que já não necessitem para, depois de uma seleção, os encaminhar para instituições ou famílias que lhes façam melhor uso.

Nesta época festiva, mais uma vez, a marca tenta desenvolver ações que sensibilizem as famílias para as necessidades de outras crianças ou instituições. Já no próximo ano tem o objetivo de continuar a envolver mais as crianças na preparação e entrega destes miminhos em datas especiais como Páscoa, Dia da Criança e Natal, como já será feito este ano.

Todas as informações sobre as inscrições nos workshops e preços podem ser consultadas no site bem como a agenda de atividades e workshops completa.

A WareHouse by Maria do Mar, localizada na Rua João Saraiva 28 A, no Bairro de Alvalade em Lisboa, abre de segunda a sábado, entre as 10h e as 19h, respeitando todas as medidas de higiene e segurança