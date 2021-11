Com o frio a instalar-se paulatinamente já apetece estar à volta da fogueira. Isso mesmo nos propõe o Torre de Palma Wine Hotel, unidade de cinco estrelas, em Monforte, rodeado pela beleza das cores das vinhas na planície alentejana.

Prolongando as comemorações do São Martinho até 28 de novembro, a unidade hoteleira, convida-nos a um programa que inclui o alojamento, degustação de castanhas assadas nas brasas num magusto com provas de vinhos e azeites e as criações gastronómicas do chefe de cozinha Miguel Laffan.

créditos: Torre de Palma Wine Hotel

A privilegiar os ingredientes da estação, como a castanha, o marmelo e a noz, Miguel Laffan criou o cozido de castanhas da Serra de São Mamede, farófias com nozes de Monforte e sericaia com marmelos em calda, que vêm enriquecer a carta do Restaurante Palma e acompanhar os clientes nesta viagem pelo outono alentejano.

A par deste programa especial, o Torre de Palma desafia a uma visita ao seu olival, para aprender sobre o azeite e a sua cultura, e vivenciar a experiência de apanhar as azeitonas das oliveiras.

“É tempo de voltar às origens, de recarregar baterias enquanto nos envolvemos na natureza com este ambiente único e convidativo do outono. É uma altura perfeita para aproveitar o melhor que esta região tem para oferecer, com várias experiências imperdíveis pensadas para apreciar a gastronomia sazonal e de qualidade, rodeados pela tranquilidade alentejana”, refere Luísa Rebelo, proprietária e diretora geral do hotel.