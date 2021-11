De entre os 172 vinhos avaliados, de 17 produtores da Península de Setúbal, no XXI Concurso de Vinhos da Península de Setúbal, o destaque foi para o José Maria da Fonseca Moscatel Roxo 20 anos, que recebeu duas distinções, a de “Melhor Vinho a Concurso” e a de “Melhor Vinho Generoso”.

A Casa Ermelinda Freitas arrecadou a medalha de “Melhor Vinho Branco” com o Terras do Pó Chardonnay & Viognier 2017. O “Melhor Vinho Tinto” foi atribuído ao Adega de Palmela Grande Reserva 2017 e o prémio de “Melhor Vinho Rosado” foi para o Bacalhôa Roxo Vinha dos Frades 2020, da Bacalhôa Vinhos de Portugal.

Para Henrique Soares, Presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal (CVRPS), esta edição do Concurso "Melhores da Região" demonstra, uma vez mais, “a riqueza e diversidade da região: A XXI edição demonstra que a região da Península de Setúbal está viva e de boa saúde. Seremos sempre a região onde se produz um extraordinário vinho generoso, mas temo-nos afirmado também como uma região que dá cartas no mercado nacional e além-fronteiras, na produção de vinhos tranquilos – Rosés, Brancos e Tintos – e isso reflete-se do ponto de vista da certificação dos vinhos, com as denominações de origem Setúbal, Palmela e na Indicação geográfica Península de Setúbal, bem como no preço médio dos vinhos".

O júri foi composto por um diversificado leque de jurados, profissionais ligados ao mundo dos vinhos e à sua análise sensorial em particular, que envolveu docentes de enologia, técnicos especialistas em análise sensorial das várias regiões vitivinícolas portuguesas, enólogos, escanções, jornalistas e membros do painel de prova da ASAE.

Abaixo pode consultar a lista de premiados (lista completa aqui):

"Melhor vinho a concurso": Moscatel Roxo 20 Anos (Vinho Generoso), José Maria da Fonseca Vinhos, S.A.

"Melhor vinho generoso": Moscatel Roxo 20 Anos (Vinho Generoso), José Maria da Fonseca Vinhos, S.A.

"Melhor vinho tinto": Adega de Palmela Grande Reserva 2017, Adega Cooperativa de Palmela, CRL.

"Melhor vinho branco": Terras do Pó Chardonnay & Viognier 2017, Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S.A.

"Melhor vinho rosado": Bacalhôa Roxo Vinha dos Frades 2020, Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A.