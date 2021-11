O chefe de cozinha Vítor Sobral e o enólogo consultor da Picowines Bernardo Cabral, que marcará presença no jantar a 18 de novembro, são amigos de longa data, e com uma paixão de muitos anos pelas riquezas das paisagens e da gastronomia dos Açores.

Ocasião para desfrutar de um casamento inter-ilhas, em que a proposta à mesa será integralmente acompanhada por vinhos do Pico. A ementa, criada pelo chefe Vítor Sobral, é constituída por oito momentos.

Entre os pratos e vinhos selecionados para o momento encontramos Alhada de camarão (vinho Terras de Lava branco 2019), Marinado cítrico de peixe (vinho Arinto dos Açores 2019), Peixe com açorda de tomate (vinho Verdelho 2019), Cachaço de porco com cogumelos e batata-doce (vinho Terras de Lava Merlot 2018), Bolo de queijo (Licoroso 10 anos).

Estes vinhos são particularmente conhecidos pela singularidade do seu terroir, vulcânico, que se cruza com a força do Oceano Atlântico e dos ventos salgados que impregnam as vinhas. É dessa singularidade que nascem estes vinhos que harmonizam com a riqueza do mar dos Açores.

“Há mais de duas décadas que sou fascinado pelos produtos gastronómicos dos Açores, e isso inclui naturalmente os vinhos de muita qualidade que aqui se fazem. Fazia todo o sentido que o primeiro jantar vínico da Oficina da Esquina fosse com vinhos destas ilhas, e não podíamos ter escolhido melhor. Os vinhos do Pico são perfeitos para casar com a proposta gastronómica deste nosso espaço na Terceira”, considera Vítor Sobral.

“É uma honra para a Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico - Picowines ter sido escolhida para o primeiro jantar vínico no restaurante Oficina da Esquina, na Ilha Terceira. Esta é uma excelente oportunidade para, em conjunto, reforçarmos e promovermos a qualidade e a excelência dos produtos dos Açores”, afirma Losménio Goulart, Presidente do Conselho de Administração da CVIP – Picowines.

Oficina da Esquina Avenida Infante D. Henrique, Angra do Heroísmo Horários: almoços de terça a sexta, das 12h00 às 15h00; sábados das 13h00 às 15h00 e domingos das 13h00 às 16h00. Jantares de terça a sábado das 19h00 às 23h00. Encerra à segunda-feira e domingo à tarde. Contactos: tel. 295 101 522

A refeição estará disponível pelo valor de 48 euros, com harmonização dos vinhos da Picowines.

Quem quiser complementar este jantar vínico com uma estada no hotel The Shipyard Angra, poderá usufruir de um valor especial de 75 euros num estúdio para duas pessoas e com pequeno almoço.