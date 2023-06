O livro “Chefs Sem Reservas: Segundo Prato”, do jornalista e escritor português Nelson Marques, foi distinguido nos Gourmand World Cookbook Awards 2023, considerados os Óscares das comunicações gastronómicas, cuja entrega decorreu este fim de semana em Umea, na Suécia. O livro, que reúne conversas intimistas com 12 dos mais bem-sucedidos chefs portugueses e internacionais da atualidade, foi um dos quatro vencedores na categoria Food Writing (Escrita Gastronómica), podendo, por isso, passar a usar o selo “Best in the World”, informou a organização.

“Não me sinto o melhor do mundo, quanto mais não seja porque fui superado por outros livros nessa categoria, mas é óbvio que é um orgulho imenso ver premiada toda a paixão que coloquei neste livro”, afirmou o autor. “Não é tanto uma questão de ego insuflado, que é, obviamente, um efeito colateral deste tipo de distinções, mas antes sentir valeu a pena todo o suor e todo o empenho”.

Nelson Marques, jornalista e autor créditos: Diana Tinoco

Editado pelo Clube do Autor e com prefácio de César Mourão, o segundo volume da obra original de Nelson Marques apresenta as confissões, os erros e as lições de seis dos mais importantes chefs portugueses (Alexandre Silva, Henrique Sá Pessoa, João Rodrigues, Marlene Vieira, Pedro Pena Bastos e Ricardo Costa) e outros seis internacionais: os espanhóis Joan Roca (El Celler de Can Roca, três estrelas Michelin) e Eneko Atxa (Azurmendi, três estrelas Michelin), o russo Vladimir Mukhin (White Rabbit) e três mulheres que já venceram o prémio para melhor chef do mundo: a francesa Dominique Crenn (Atelier Crenn), a primeira mulher nos EUA a conquistar três estrelas Michelin, a britânica Clare Smyth, que conseguiu o mesmo feito no Reino Unido, e a peruana Pia León (Central, 2º na lista dos The World’s 50 Best Restaurants em 2022). Uma verdadeira constelação com mais de 20 estrelas Michelin no currículo.

Fundados em 1995 pelo francês Edouard Cointreau, nascido na família que criou o famoso licor Cointreau, os Gourmand Awards são considerados os Óscares das publicações gastronómicas.