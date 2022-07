Os chefs Hélio Loureiro, Chakall, Rui Paula, Justa Nobre, Cris Mota e os apaixonados por cozinha Filipa Gomes e Hélio Imaginário vão estar presentes no espaço Cozinh’Arte, no Festival da Comida Continente, nos dias 9 e 10 de julho, no Parque da Cidade do Porto, a cozinhar com vários convidados especiais como músicos, humoristas ou youtubers. O espaço é moderado pela apresentadora Beatriz Gosta e terá tradução simultânea para língua gestual portuguesa (LGP).

O músico Luís Trigacheiro, a cantora Irma, o artista portuense PZ, o humorista Hugo Sousa, a dupla de tik tokers Miguel Magalhães e Mariana Guerra, o tik toker Lucas with Strangers, o youtuber João Sousa e o ator Paulo Vintém vão acompanhar os chefs em sessões animadas pelos próprios artistas e com interação com o público presente que ajudará a escolher pratos e ingredientes.

Nas primeiras sessões de cada dia (11h30 e 14h15), os convidados serão desafiados a experimentar ingredientes pouco comuns votados pelo público e, nas últimas sessões (16h15 e 18h15), os chefs vão revelar as receitas que criaram inspiradas no trabalho dos artistas.

Duas tradutoras de LGP asseguram a tradução das sessões para a comunidade surda, sendo a primeira vez que o Festival da Comida Continente oferece este serviço aos visitantes.