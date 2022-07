Do Rio de Janeiro para Portugal, o brigadeiro do Carolina Sales Café chegou a Oeiras

Além dos seus brigadeiros, o Carolina Sales Café (Avenida Dr. Francisco de Sá Carneiro 6A - Oeiras) tem doces e salgados que agradam tanto a brasileiros quanto a portugueses, sempre com receitas de autora. “Quando decidi trazer o café para Portugal, comecei uma pesquisa de mercado sobre o paladar, o que se consome, os costumes do dia a dia. Porque a ideia é que a marca seja para consumo do cotidiano de portugueses, brasileiros e qualquer outra nacionalidade”, refere Carolina Sales.

“Por mais que a origem de tudo tenha sido o brigadeiro, não somos uma marca só de doces. Há a parte do café, comida salgada, cafetaria mais aprofundada, almoço, pequeno-almoço. Na minha pesquisa, a ideia era trazer o hábito de consumir diariamente na loja e não apenas quando quisesse comer algo brasileiro. Encontra-se de tudo um pouco: pastéis de nata, tarte de amêndoas, bolos que os portugueses amam, com massas mais leves com pão de ló associada ao brigadeiro como forma de agradar a todos”, explica a empresária e pasteleira.

Frederico de Souza/Carolina Sales Café

A relação da pasteleira com Portugal não é de agora. Desde 2018, Carolina dá aulas de pastelaria pelo país. “Há quatro anos me chamaram para dar aulas aqui. E isso me deu a oportunidade de conhecer um pouquinho do país. Já dei masterclasses da Istofaz-se, no Algarve, Lisboa e Porto. Com a pandemia, as aulas tornaram-se online e até que resolvi, com toda minha família, mudar-me para cá. O que foi bom porque uma parte da família do meu marido é portuguesa.

O Carolina Sales Café fica em Oeiras, em uma casa de 200 metros quadrados especialmente escolhida por Carolina, que buscava um espaço que fosse muito mais que um café. As obras duraram quatro meses até que ficassem do jeito que ela queria.

Filico/Carolina Sales Café

“No andar de baixo do café está o nosso fabrico com uma cozinha 360 graus. De qualquer ponto onde se olhe é possível ver o que está a ser feito. São três cozinhas comunicáveis. Além disso, temos uma escola que deve começar as suas atividades no início de setembro. Lá teremos aulas mais básicas e workshops para que aprendam a fazer pequenas receitas, assistindo o professor fazendo, assim como aulas de aperfeiçoamento para cozinheiros. Outra coisa que vamos implementar são alguns workshops de presente para os nossos clientes e a comunidade local. Queremos também montar um cronograma de aulas para o público infantil e juvenil.