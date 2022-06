Neste verão, as bebidas a preços reduzidos são servidos num belo pátio lisboeta

Tendo como inspiração o clássico hábito italiano do aperitivo, um convívio depois do trabalho onde os clientes pagam as bebidas e o restaurante oferece as comidas, o Apéritif Memoria dá o mote para acabar o dia com um Spritz ou um copo de vinho bem fresco na mão. A acompanhar estarão sempre snacks bem italianos, como a focaccia ou alguns queijos e enchidos.

Até ao final do verão, o Apéritif Memoria será servido todos os dias úteis das 17h00 às 20h00, sempre no pátio exterior do restaurante, que recentemente ganhou uma atmosfera ainda mais verdejante por conta da intervenção da Green Embassy, empresa especializada em escolher as plantas certas para os mais diferentes ambientes.

Com uma seleção de bebidas a preços reduzidos, o menu do Apéritif Memoria inclui uma seleção de nove Spritz (6 euros), do clássico Aperol Spritz a sugestões mais ousadas como o Limoncello Spritz, o Bergamota Spritz, o Campari Spritz ou o Sbagliato, uma versão do Negroni onde se substitui o gin por prosecco.

Grupo Non Basta

Além dos Spritz, estão ainda disponíveis três opções de vinho, 3000 Rosas (Rosé), Marquês de Borba Colheita (Branco) e Barca do Inferno (Tinto), disponíveis a copo (a partir de 3,5 euros) ou à garrafa (a partir de 14 euros). Na cerveja e sidras, as escolhas recaem nas marcas Sagres, Birra Moretti e Bandida do Pomar.

As novidades no Memoria não se ficam apenas pelo aperitivo, dada a inclusão de novos pratos no menu do restaurante. Começando pelos Antipasti, as propostas são leves e veranis: Carpaccio de vitela com molho tonnato (14,5 euros), Ceviche de peixe do dia (12,5 euros) e Cenouras assadas com gremolata de mostarda e queijo fresco de cabra (8,5 euros).

Memoria Rua 4 da Infantaria, n. 26º, Lisboa Contacto: tel. 210 998 366

Também na secção da La Nostra Pasta Fresca há entradas a registar, entre o Tagliolini de espargos verdes com foie gras (25 euros), a Tagliata de entrecôte com trufa e Parmigiano Reggiano DOP (23,5 euros) ou a Caldeirada de lombo de bacalhau com fregola sarda (18,5 euros). Para terminar a refeição, a Tarte toscana com ananás e gelado de baunilha (6 euros) promete adoçar à sobremesa.