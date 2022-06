A 30 junho (10h00-19h00) a Prova de Vinho e Queijo decorrerá na Casa Mãe da Rota de Vinhos, Palmela. Os participantes terão a oportunidade de provar dois vinhos, queijo de Azeitão, queijo seco de ovelha e pão regional. Disponível uma prova de sumo para crianças. Haverá um valor promocional de 6,5 euros exclusivo para torneio Arrábida Cup, mediante apresentação de pulseira identificativa.

Já a 1 julho (10h00-18h00), os moscatéis de Setúbal estarão em prova na Casa Agrícola Horácio Simões, na Quinta do Anjo. O programa envolve a prova de um Moscatel de Setúbal e um Moscatel Roxo de Setúbal com bolos regionais. Estará disponível uma prova de sumo para crianças. A prova decorrerá no espaço da loja Afinidades e não inclui visita guiada à adega. Haverá um valor promocional de 6,5 euros exclusivo para torneio Arrábida Cup, mediante apresentação de pulseira identificativa.

No dia seguinte, a 2 julho (11h00), o desafio é “Merendar na Adega”, precisamente na Adega de Palmela. O programa inclui visita guiada à adega com prova de três vinhos e degustação de produtos regionais. O menu para crianças inclui uma prova de sumo e Fogaça de Palmela. O Valor por pessoa é de 10 euros, com as crianças dos seis aos 12 anos a pagarem 5 euros. Haverá a oferta de uma prova de Moscatel de Setúbal, numa promoção exclusiva para torneio Arrábida Cup, mediante apresentação de pulseira identificativa.

Também a 2 de julho (16h00), a “Prova Paladares” terá lugar na Quinta do Piloto, em Palmela. O programa envolve uma visita guiada à vinha e à adega, com prova de seis vinhos e degustação de pão, queijo e enchidos. Disponível uma prova de sumo para crianças. O valor por pessoa orça os 20 euros, com as crianças dos quatro aos 12 anos a pagarem 10 euros. Oferta de 10% de desconto na compra de vinho na loja do produtor. Promoção sempre disponível na loja.

Todas as atividades carecem de reserva prévia até 1 de julho, às 13h00, junto da Rota de Vinhos da Península de Setúbal, através do telefone 212 334 398 ou e-mail info@rotavinhospsetubal.com