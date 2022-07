Cocktails de verão, snacks ligeiros no Rooftop do Bairro Alto Hotel

Situado no último piso do Bairro Alto Hotel, o rooftop está de portas abertas, todos os dias, das 12h00 à 1h00, a hóspedes e comunidade local, e traz consigo uma paisagem que deixa a nu o casario irregular de Lisboa que desce colina abaixo até mergulhar nas águas do rio Tejo.

Cocktails longos e frescos fazem companhia a uma carta composta por refeições ligeiras: dos rissóis de camarão às empadas de frango em vinha d’alhos, sem passar ao lado da paleta de porco preto com flores de funcho servido com tostas. A pensar em todos os gostos, existem ainda cocktails sem álcool como o Chai Mule (infusão de Chai, noz moscada e terminado com soja).

O espaço de fim de dia, para desfrutar de um pôr do sol citadino, aposta em refeições ligeiras. Além dos snacks, na carta destacam-se saladas (da qual é exemplo a burrata lusa, húmus de ervilhas e pão de espelta tostado), sandes (patanisca de bacalhau com emulsão de limão e amêndoa) e sobremesas (como a mousse de chocolate negro, gelado de banana da Madeira e cacau), mas também ícones da pastelaria confecionados diariamente no piso térreo. A acompanhar estas propostas gastronómicas do Bairro Alto Hotel há ainda vinhos, cervejas, bebidas espirituosas e sumos naturais.