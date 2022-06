Em Lisboa, a mesa do Olivia está posta do brunch até à hora do jantar

Olivia, o novo espaço na capital all day food, reúne receitas de família e adiciona-lhes temperos e texturas. Da seleção de panquecas e ovos do menu de pequeno-almoço e brunch, destacam-se os Ovos Olivia, com espargos e presunto, e os caseiros Cinamon Rolls. O almoço e o jantar são marcados por pratos de cozinha do mundo, com opções de peixe, carne, vegetarianos e veganos, assinalando-se as variadas bowls de legumes e proteína à escolha, o Caril de Gambas, com leite de coco cremoso, espinafres, arroz e naan, o cantonês Chow Fun, o Bibimbap de frango, e ainda pizzas caseiras com massa de fermentação lenta. Como sobremesa, para além das opções saudáveis e veganas, sugere ainda, para os mais gulosos, a Cookie Olivia, uma bolacha idêntica a um brownie.

créditos: Olivia

O conceito home made é explorado ao máximo na cozinha da Olivia, não só através das pizzas e dos Cinamon Rolls, como também pela sua granola vegan, entre muitas outras sugestões gastronómicas. No seu menu, também é possível encontrar pratos para partilhar. Um dos aspetos que caracteriza a Olivia é o seu amor por animais, que se reflete na disponibilização de uma ração especial para os cães que, acompanhados dos donos, frequentam aquele espaço.

Olivia escolheu morar num dos locais mais icónicos de Lisboa, as Avenidas Novas, onde está aberto de terça a domingo, entre as 10h00 e as 22h30, na Avenida do Marquês de Tomar, n.º69 A.