Na nova dark kitchen do Grupo SushiCafé, a cozinha faz-se com as propostas dos restaurantes Soi, Mano a Mano, Izanagi, SushiCafé e SushiCorner. A oferta varia entre sushi, cozinha italiana e asiática, sendo possível encontrar alguns dos clássicos mais pedidos. Da Ásia, o Soi com Pad Thai, Baos, os famosos caris e saladas asiáticas; de Itália, o Mano a Mano com as suas batalhas entre pizza romana e napolitana, estas são apenas duas das opções de gastronomia disponíveis no menu da dark kitchen.

Gonçalo Salgado, sócio fundador do Grupo SushiCafé, refere que ”pretendemos usar esta dark kitchen para inovar, testando novos conceitos e ofertas gastronómicas no mercado. Com este espaço, conseguimos levar a um público mais alargado em Lisboa, através do serviço de delivery e take-away, os melhores pratos dos cinco restaurantes do Grupo SushiCafé”.

Já para os amantes de sushi, a carta desta “cozinha escura” apresenta diversas opções. O Izanagi traz os seus pratos irreverentes, o SushiCafé os seus combinados e muito peixe fresco e o SushiCorner a sua variedade de sushi já característica.

A dark Kkitchen localiza-se no Campo Grande, junto à Universidade Lusófona, em Lisboa e o horário de funcionamento é das 12h00 às 22h30 de segunda-feira a domingo. Os pedidos podem ser feitos através do site próprio do Grupo SushiCafé ou nas plataformas UberEats, Bolt Food e Glovo.