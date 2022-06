O fresco Gaspacho de cerejas está entre as novidades na ementa da Tasca Chic de José Avillez

O chef José Avillez apresenta novos pratos no seu restaurante Tasca Chic no Gourmet Experience, no piso 7 do El Corte Inglés de Lisboa. Gaspacho de cerejas, presunto e requeijão (8 euros), Canelone de rabo de boi e farinheira com arroz escuro (15,5 euros)e Tagliatelle com gambas, manjericão e malagueta (16 euros) são as novas iguarias da carta do Chef.

Entre os pratos que encontramos na ementa desta Tasca Chic refira-se, nos petiscos, os Ovos verdes com maionese e pickles caseiros (4,75 euros), o Croquete de novilho com emulsão de mostarda Dijon (4,25 euros); nas saladas, a de frango com pele crocante, molho de iogurte e emulsão de kimchi (13,5 euros); nos principais, o Bife do lombo com ovo a cavalo, molho de trufa (falsa, mas boa) e batata frita (25,5 euros), Moqueca de corvina e camarão com arroz branco (19,5 euros).

No que toca às sobremesas, destaque para o Pudim de azeite e mel com raspa de limão (5 euros) e o Bolo de chocolate (5,5 euros).

No Gourmet Experience, José Avillez tem ainda o restaurante Jacaré e o Barra Cascabel em parceria com o chef mexicano Roberto Ruiz.

El Corte Inglés

José Avillez conta, atualmente, com vários restaurantes em Portugal, nomeadamente em Lisboa, no Porto e no Algarve, e também no Dubai - que foi recentemente galardoado com uma estrela Michelin -, cada um com o seu próprio conceito. Em Portugal, o restaurante Belcanto, na capital, ostenta duas estrelas Michelin.