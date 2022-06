A nova carta do Camélia Brunch Garden viaja por sabores do mundo

“Numa época em que todos desejamos regressar à nossa liberdade e a viajar, pensámos que também seria interessante refletir essa vontade nesta temporada com novidades inspiradas na gastronomia do mundo”, refere José Freitas, sócio do Camélia Brunch Garden.

A nova ementa conta com novidades em quase todas as categorias e convida Itália, França e América Latina a sentarem-se à mesa. “Decidimos acrescentar algo de diferente aos clássicos de brunch - mais ao estilo norte americano - com outras opções provenientes da gastronomia internacional. De Itália temos os Gnocchis, de França a French Toast e da América Latina, que será também agora uma das grandes tendências da restauração, a Cachapa e o Patacón, por exemplo. O objetivo da carta é apresentar algo inesperado e surpreendente ao cliente”, acrescenta Pedro Bateira, também sócio do projeto.

The Foodies Club

Na categoria das entradas de partilha entram o novo Cremoso de tomate (6 euros)- com Concassé de tomate, ovo mexido, Tostas de brioche, Manjericão fresco e sal negro e a nova Salada de beringela (5 euros)- com Salada de beringela curada e pimentos, tomate concassé, agrião, grão de mostarda e papadum.

Nas Bowls Frias há agora uma nova Bowl de pitaia (7 euros) - com gelado de pitaia, iogurte, fruta, granola e mel. Às Bowls Quentes juntam-se a Bowl de gnocchis de tomate (8,5 euros) - com gnocchis de tomate ácido, mozzarella com pesto de manjericão e malagueta - a nova Bowl de salmão (14 euros) - com salmão com pele crocante, quinoa, batata doce, tomate em puré e cherry pelado, mostarda hidratada e micros - e, por último, a Cachapa de secreto de porco (13 euros) - com secreto de porco, mozzarella fresca, salada de alface e pickles com especiarias de BBQ.

The Foodies Club

Na secção do Pão as novidades são o Prego Camélia (12 euros) - com pão d’Avó, jus de carne e mostarda caseira, lombo 100 g, fiambre e queijo, acompanhado com cornichon, chips e mayo de alho assado e pimenta branca - e o Patacón (9 euros) - com patacón, seitan marinado em alho frito e endro, soja e caramelo, alface, tomate, jalapeños, dip de mayo de abacate e especiarias “Vegan”.

Há também agora uma French toast (7,5 euros) - com espuma de Queijo Serra, figo em calda - e uma nova Panqueca de doce de leite (6,5 euros) - com doce de leite condensado e especiarias, banana, cacau, e caju.

Camélia Brunch Garden Rua do Passeio Alegre, nº 368, Porto Contactos: tel. 226 170 009; e-mail cameliabrunchgarden@gmail.com



Passando para as bebidas há também novos sumos e smoothies, mas o destaque vai mesmo para a nova Sangria de espumante (20 euros) - com framboesa, maracujá, flor de sabugueiro -, o romântico cocktail Flor Café (8 euros) que é servido com um coração no topo - com vodka, licor de chocolate negro, café, agave - e para o cocktail Trevo (8 euros) - com Irish Whisky, café, caramelo, espuma de chocolate e que no topo conta com uma placa de chocolate para deleite dos mais gulosos.

O Camélia Brunch Garden encontra-se aberto todos os dias, de segunda a sexta, entre as 10h00 as 20h00 e, ao sábado e domingo, das 9h às 20h. O espaço conta ainda com uma esplanada coberta pet friendly.