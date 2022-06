O Edo Sushi Parque das Nações (Alameda dos Oceano, 31H) celebra o seu nono aniversário com dois dias de festa, a 25 e 26 de junho, um fim de semana completamente dedicado ao sushi. Nem só de mesa se fará o momento, também com a música do Dj Richy Rodriguez, uma animação surpresa e bebidas à discrição.

As portas abrem-se com um welcome drink a partir das 19h00 e que se estende até às 20h30. Ao jantar não faltará sushi (serviço à mesa), bebidas para acalmar o calor do verão e a atuação do Dj. “O dia 25 já está esgotado, mas ainda tem o dia 26 para garantir o seu lugar na festa do ano”, anuncia a organização da festa.

O ingresso orça os 25 euros por pessoa, com as reservas a fazerem-se aqui.

Entretanto, as Boat Parties no Tejo do Edo Sushi regressarão a 10 de julho, com o plano das festas a ser anunciado em breve.